La Diputación reparte 120.000 euros entre grupos de música

La Diputación de Pontevedra acaba de aprobar una nueva línea de ayudas por un valor de 200.000 euros para que las agrupaciones musicales sin ánimo de lucro de la provincia puedan adquirir y reparar instrumentos y vestimentas. Cada entidad podrá recibir hasta un total de 3.000 euros y dispone de un mes para solicitarlas.

