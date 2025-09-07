Un día para meter un gol al cáncer

Es una iniciativa que ya se ha convertido en toda una tradición en la comarca del Umia. y siempre por razones solidarias. Efectivos de la Guardia Civil cambiaron este domingo el uniforme y el tricornio por la camiseta y el balón para disputar un partido benéfico.

En anteriores ocasiones eran otros los rivales (incluso hubo un partido contra el clero en Cuntis) pero desde hace varias ediciones en las filas del equipo contrario se alinean integrantes de Protección Civil y de los servicios de emergencias de la comarca. La cita fue en el campo de As Corticeiras, en Caldas de Reis, donde los agentes se pusieron las botas... de fútbol por una buena causa: recaudar fondos a favor de la asociación contra el cáncer ‘Sonríe Caldas’.

La recaudación se destina en su integridad a la asociación, pero durante el encuentro también fue posible donar alimentos no perecederos en el propio campo a beneficio de Cáritas.