El curso en el CEIP San Clemente de Caldas «empieza peor de como acabó el anterior»
REDACCIÓN
«El curso 2025-2026 empieza en el CEIP San Clemente peor de lo que finalizó el anterior, en el que fuimos despojados injustamente de una de las unidades de Educación Infantil que nos correspondía». Así de rotunda se pronunciaba ayer la comunidad de este colegio de Caldas en vísperas del regreso a las aulas mañana lunes. Denuncian que registran «agrupamientos de alumnado de distintas edades, grupos partidos y menos profesorado. Y, otra vez, con Infantil por encima de las ratios legales».
Señalan que «la única buena noticia es contar, por fin con una especialista en Audición y Lenguaje a tiempo completo», pero, por contra, «se reduce la presencia del profesor de Inglés, que pasa a estar asignado al CRA. Finalmente, tras ajustar horarios, se pasará por el centro tres horas el martes y dos el viernes». También se quejan de que hasta ahora «la Consellería de Educación no convocó ninguna plaza de apoyo para Educación Infantil, solo una en Primaria y a tiempo parcial.
- Sentencia pionera de un juzgado pontevedrés que ordena a la Xunta indemnizar a un docente interino cesado
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada
- Una historia de superviviencia: «Aguanté hasta que partí»
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- El olor a marihuana en la calle permite localizar una gran plantación en Poio
- Cómo sentirse «Robin Hood» por un día
- Ence lanza un plan de 340 millones para mejorar la productividad de su negocio de celulosa
- Vilaboa recomienda no consumir agua de la traída tras un robo en la potabilizadora