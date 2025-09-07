Amil ya apunta a los Milagros

Una de las romerías más importantes de Galicia, la de los Milagros de Amil, en Moraña, ya está en marcha. Desde el viernes hay actos previos y hoy domingo se celebra la Baixada da Santa, a las 20.15 horas. El próximo fin de semana llega la romería, con misas a diversas horas tanto el viernes como el sábado, mientras que el domingo 14 será el día grande de los Milagros de Amil. A las 4.30 horas se celebrar el Santo Rosario y la procesión con luz de candelas. A las 5.30 horas habrá disparo de bombas y volteo de las campanas del santuario. Durante la mañana también se oficiarán misas seguidas de novena cada hora desde las 6.00 de la mañana hasta las 8.00 horas, y desde las 9.00 hasta las 12.00 horas habrá misas en el exterior del santuario. A las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne y procesión de la sagradas imágenes.

Los devotos también podrán asistir a las misas que tendrán lugar en el exterior del santuario a las 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas.

Tras este jornada, las celebraciones religiosas no cesan y del lunes 15 al sábado 20, los devotos podrán asistir a las misas y el domingo 21 es el día grande en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. A las 13.00 horas se celebrará la misa solemne y procesión. A partir de las 10.00 horas habrá pasacalles a cargo de la Banda de Música Nova Lira de Moraña.

Por la tarde, a las 16.30 horas, se llevarán a cabo las tradicionales pujas de las ofrendas y a continuación habrá misas en el exterior del santuario a las 18.00, 19.00 y 20.00 horas. A las 21.00 horas la Banda de Música Nova Lira de Moraña ofrecerá un concierto para los asistentes.