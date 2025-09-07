Amil ya apunta a los Milagros
El fin de semana será la romería, quedando el domingo para el día grande
Una de las romerías más importantes de Galicia, la de los Milagros de Amil, en Moraña, ya está en marcha. Desde el viernes hay actos previos y hoy domingo se celebra la Baixada da Santa, a las 20.15 horas. El próximo fin de semana llega la romería, con misas a diversas horas tanto el viernes como el sábado, mientras que el domingo 14 será el día grande de los Milagros de Amil. A las 4.30 horas se celebrar el Santo Rosario y la procesión con luz de candelas. A las 5.30 horas habrá disparo de bombas y volteo de las campanas del santuario. Durante la mañana también se oficiarán misas seguidas de novena cada hora desde las 6.00 de la mañana hasta las 8.00 horas, y desde las 9.00 hasta las 12.00 horas habrá misas en el exterior del santuario. A las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne y procesión de la sagradas imágenes.
Los devotos también podrán asistir a las misas que tendrán lugar en el exterior del santuario a las 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas.
Tras este jornada, las celebraciones religiosas no cesan y del lunes 15 al sábado 20, los devotos podrán asistir a las misas y el domingo 21 es el día grande en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. A las 13.00 horas se celebrará la misa solemne y procesión. A partir de las 10.00 horas habrá pasacalles a cargo de la Banda de Música Nova Lira de Moraña.
Por la tarde, a las 16.30 horas, se llevarán a cabo las tradicionales pujas de las ofrendas y a continuación habrá misas en el exterior del santuario a las 18.00, 19.00 y 20.00 horas. A las 21.00 horas la Banda de Música Nova Lira de Moraña ofrecerá un concierto para los asistentes.
