«Abraioscopio» llenará de magia varios locales de la ciudad

El ciclo de actividades mágicas «Abraioscopio», antes conocido como «Pontevedra Máxica Fest», llega el próximo jueves a la ciudad de Pontevedra con el fin de sorprender y «dejar con la boca abierta» a todos los asistentes a los más de treinta planes que ofrece, entre talleres, espectáculos mágicos y otras sorpresas para todos los públicos, entre las que se incluye una actuación ‘clandestina’. Se trata de una novedad en la que los participantes recibirán pistas del lugar al que ir para disfrutar de un espectáculo secreto.

Desde el jueves 11 hasta el domingo 14, varios reconocidos magos e ilusionistas recorrerán casi una veintena de locales pontevedreses en la denominada «Ruta Gastromáxica», además de visitar varias instituciones como el hospital, la residencia pública o el centro de día Amencer.

El festival celebra su Gran Gala de Magia en el Pazo da Cultura el sábado 13 a las 19.30 horas. Ese mismo día por la mañana, se realizarán varios talleres. Lo mismo sucede el domingo, que estarán centrados en Harry Potter.