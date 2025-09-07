Es una de las construcciones más importantes de la ciudad de Pontevedra, aunque su estado solo permita admirar una parte de lo que fue en su día. Las ruinas de Santo Domingo cumplen 130 años como monumento nacional, una categoría que le dio el rey Alfonso XIII el 14 de agosto de 1895, a través de un decreto firmado por la reina regente, al ser el monarca todavía menor de edad. El documento fue publicado entonces en la Gaceta de Madrid, precursora del actual Boletín Oficial del Estado (BOE).

Visita de la Infanta Isabel, 1906. Francisco Zagala. / Museo de Pontevedra

«Serán consideradas como monumento nacional las ruinas del histórico convento de Santo Domingo de la ciudad de Pontevedra», afirma la reina, para añadir que «la Comisión de Monumentos de la provincia citada se hará cargo de las ruinas y, por el Ministerio de Fomento, se dictarán las oportunas disposiciones para la conservación, decoro y custodia de las mismas».

Decreto real del 14 de agosto de 1895. / Museo de Pontevedra

Sobre esta consideración habla la doctora en Historia da Arte y profesora titular de la Universidade de Santiago Begoña Fernández Rodríguez en la publicación «San Domingos de Pontevedra. Fortuna patrimonial e memoria urbana dunha ruína», editado en 2024 por el Museo de Pontevedra.

«Son un dos recunchos máis belos da cidade», afirma en el inicio del libro, en el que destaca que «non en balde se trata do primeiro monumento que foi recoñecido como tal en Pontevedra, mérito que hoxe non só mantén e conserva, senón que se engrandece co paso do tempo».

Hay que agradecer la lucha titánica de una parte de la sociedad pontevedresa para evitar en su momento la total desaparición de las ruinas en el siglo XIX y primeros años del XX, cuando también se rescataron del olvido sus valores y se puso de manifiesto su grandeza.

El Museo Arqueológico Provincial primero y el Museo de Pontevedra después han contribuido a dar prestigio al conjunto monumental convirtiéndolo en todo un referente nacional, fruto del trabajo de sus directores: Casto Sampedro, José Filgueira, Carlos Valle, José Manuel Rey y Ángeles Tilve.

Estos restos del antiguo convento dominico son fundamentales para la historia de la Boa Vila.

Tal y como recuerda Begoña Fernández Rodríguez , la fundación de las primeras casas de la Orden de San Domingos tiene lugar entre 1200 y 1222 en Santiago de Compostela, mientras que «o asentamento dos relixiosos en Pontevedra prodúcese na década dos anos oitenta do século XIII». «Instaláronse nun soar doado por Pedro de Lorenzo no lugar das Corbaceiras, xunto ao muíño da Aceña, nas proximidades dunha fonte».

Solo tres años después, antes del mes de mayo de 1285, los religiosos ya se asentaron en el que sería su emplazamiento definitivo.

Hay que destacar que este espacio, el actual, estaba muy próximo a una de las siete puertas principales de entrada del recinto amurallado, dándole, de hecho, su nombre: puerta de Santo Domingo.

Ese mismo año de 1285 se inició la construcción del edificio conventual.

«O inicio das obras do primeiro dos templos (...) comezou ao redor de 1330», mientras que «a construción da casa conventual dominica debeu prolongarse ata 1350», narra la historiadora. Por su parte, el segundo templo se comenzó a construir sobre 1380.

Lo que se conserva de las ruinas en la actualidad es la cabecera de la iglesia de cinco ábsides, excepcional en el gótico gallego, parte del muro sur de la iglesia y la entrada a la sala capitular.

Los monjes predicadores abandonaron el convento debido a la ley de exclaustración del Gobierno del 29 de julio de 1837. «O edificio entregóuselle á Xunta de Alleamento de Edificios e efectos dos conventos suprimidos da provincia de Pontevedra, organismo que (...) llo cedeu ao Concello da cidade para convertelo en casa asilo», se cuenta en la publicación del Museo de Pontevedra. La cesión no se hace efectiva hasta 1840.

El proceso de deterioro del antiguo convento, que venía de siglos atrás, ya era imparable y en 1846 se tomó una decisión que marcaría su futuro definitivo: las autoridades locales iniciaron el proceso de derribo, usando la piedra en varias intervenciones urbanísticas en la ciudad, como la pavimentación de las calles.

Se sucedieron las denuncias a lo largo de los años no solo de intelectuales pontevedreses, sino también de otras personalidades de la cultura: González Zúñiga, Antonio de la Iglesia, José Casal y Lois, Casto Sampedro...

Sus palabras hicieron efecto y en 1894 se cedieron las ruinas, salvándolas de su demolición completa, a la recién creada Sociedad Arqueológica de Pontevedra. Un año después, en el citado 1895, eran declaradas monumento nacional.

El resto ya es la historia reciente de una labor incansable por su conservación, formando parte del Museo de Pontevedra desde 1937 como su edificio de más antigüedad. Hoy día está abierto a visitas del público libres y guiadas.