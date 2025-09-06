Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilaseca, en Marín, estrena alumbrado público con luces led

A punto de empezar con sus fiestas patronales, la parroquia de Ardán estrena nuevo alumbrado público, que tuvo un gasto de más de 37.500 euros. De esta forma, se renovó todo el alumbrado, reforzándolo con 22 nuevos puntos de luz e instalando tecnología led.

