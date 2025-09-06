Vilaboa resolvió en 10 meses 320 limpiezas para prevenir incendios

El Concello de Vilaboa incorporó el pasado mes de noviembre a un técnico interino de Medio Ambiente que desde entonces centró su jornada laboral en la prevención de incendios. A su llegada se encontró con más de 400 expedientes abiertos de limpieza de franja «propiciados en su mayor parte por denuncias de personas afectadas», según destaca el Concello, que añade que diez meses después «en el 80% de los casos contó con la colaboración voluntaria de los propietarios de las parcelas denunciadas» y a día de hoy ya solo quedan 80 casos sin resolver.

El trabajo del técnico de Medio Ambiente consiste en solicitar el cumplimiento de la ley, que obliga a mantener una franja de seguridad de 50 metros libre de maleza y de árboles pirófitas, como son los pinos, los eucaliptos y las mimosas tanto en los núcleos urbanos cómo alrededor de viviendas aisladas. El procedimiento comienza con la notificación de la obligación de limpieza de la parcela en cuestión. «Es un trabajo que hacemos el agente de la Policía Local y yo, conjuntamente», explica el técnico, que insiste en que mantener limpias estas franjas de seguridad es fundamental en caso de incendios «porque son las que van a parar el fuego de manera natural».

Añade que «tenemos que destacar la colaboración vecinal que encontramos para limpiar. Hay que decir que no siempre es tan ágil como nos gustaría porque el propietario tiene que pedir un permiso de tala y tiene que encontrar un maderero que la vaya a retirar, que en ocasiones al ser un volumen escaso les dispara los costes». El Ayuntamiento hace seguimiento de cada expediente y de los pasos que van dando los propietarios para mantener limpias las parcelas.

Sobre su mesa quedan unos 80 expedientes en vías de resolución y confía en ir incorporando más la medida que avance el invierno porque uno de los objetivos del Concello es eliminar los árboles pirófitos de las fincas en las que no pueden estar plantadas. «Poco a poco la gente tiene que tomar conciencia de que la prevención es a una responsabilidad conjunta. Eliminar eucaliptos y pinos y mantener limpias las franjas de seguridad supone un plus de tranquilidad».

En este sentido el alcalde de Vilaboa, César Poza, agradece también el respaldo de la ciudadanía. «Si alguien detecta el incumplimiento de esta franja de seguridad tiene que comunicarlo al Concello».