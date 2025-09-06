Victoria época del Pontevedra CF ante la Ponferradina en el Toralín (0-1)

El Pontevedra CF asaltó este sábado el fortín de la Ponferradina en El Toralín en un partido épico en el que el portero granate, Marqueta, ha vuelto a erigirse en héroe al parar un penalti en el minuto 73, que el árbitro decretó tras una larga revisión en el VAR. También expulsó, por doble amarilla, al autor de la falta, Montoro. Un gol de Alain poco antes de esta jugada adelantaba al Pontevedra, que resistió desde entonces el asedio de los locales en un partido que se prolongó 16 minutos.

Rubén Domínguez puso en liza de inicio a Marqueta, Eimil, Miki, Montoro, Juanra, Vidorreta, Álex González, Yelko Pino, Alain, Brais Abelenda y Selma y en los primeros compases del choque la Ponferradina quiso demostrar que es uno de los favoritos al ascenso.

Pero los granates pudieron recomponerse y sacudirse el dominio local con el transcurso de los minutos.

La segunda parte comenzaba con malos presagios, al lesionarse Vidorreta y Miki, reempazados por Nico Conesa y Expósito.

Más tarde se incorporaban al césped Luisao y Tiago por Álex y Selma.

Luisao participaba en la jugada del gol del Pontevedra, al manejar el balón en la frontal del área y abrir a la derecha para Yleko, que puso un centro medido para que Alain, llegando desde atrás, cabeceara a la red.

Se ponía todo de cara para los de Domínguez, pero diez minutos después, una caída de un jugador local en el área granate hacía temer lo peor. El banquillo berciano pedía la intervención del VAR y el árbitró, tras una larga revisión, decretaba penalti y amarilla para Montoro, que ya había sido amonestado en el minuto 3.

Aquí surgió la figura de Marqueta. Ya fue el héroe del Pontevedra hace una semana cuando lograba el gol del empate al rematar un córner en el último segundo, y este sábado detenía con autoridad el lanzamiento. El Pontevedra salvaba el primer match point del partido, pero lo hacía con diez jugadores y un Yelko Pino renqueante.

Pero aguantó las embestidas de la Ponferradina, diseñada para ascender, y regresa del Toralín con una épica victoria.