Los vendedores apuestan por revitalizar el Mercado tras «un verano con todo carísimo»

Hace unos años, comprar en el mercado local era una acción de lo más habitual. Además, los productos que allí se vendían eran sinónimo de frescura y calidad. Sin embargo, estos mercados atraviesan ahora una «decadencia generacional», ya que cada vez la gente opta más por adquirir los alimentos en supermercados o centros comerciales, donde pueden comprar todo lo que necesitan de una sola vez debido, en gran medida, a la falta de tiempo. Por ello, ante este descenso del consumo, la asociación de vendedores de la plaza de Pontevedra está desarrollando varias iniciativas, con el apoyo del Concello, para incitar a la revitalización del mercado municipal, como son los proyectos de «O Ganapán» o «Mercado con Xeito». «Hay más propuestas encima de la mesa que se están valorando y habrá bastantes más campañas con el Concello», confiesa Begoña Laya, la presidenta de la asociación.

Gustavo Santos |

Pese a que hay varios vendedores que se reservan su opinión sobre estas iniciativas, Marga, de Mariscos Soncha, opina que toda publicidad es buena para el negocio. «Aún así, la mejor propaganda es la buena calidad de los productos junto con el buen trato, y esa la tenemos que hacer nosotros. Yo le digo a la gente que me cuente siempre cómo sale lo que compran, ya no solo por el dinero, sino por la satisfacción de que el cliente esté contento», comenta.

Por otro lado, la inflación ha afectado de forma considerable a la manera en la que se compran los productos, pues cada vez los consumidores optan por alternativas más económicas y cantidades menores, «adaptándose al bolsillo de cada uno». Por ello, si han de comprar un pescado más caro, finalmente se decantan por una opción más asequible. «Este mes ya bajaron los precios, pero el pasado estuvo todo carísimo. La gente se queja, pero nosotros subimos los precios porque en la lonja también están más caros y hay menos cantidad», indica una vendedora. Además, la trabajadora señala que les «mata el IVA, que es un 15% que tienen que calcular al final».

El balance general del verano está claro: bastante gente, pero poca compra. Según indican desde la plaza de abastos, los consumidores que más dinero dejaron en el mercado fueron los turistas extranjeros, que cada vez son más.

Sin embargo, este mes es uno de los más complicados para los vendedores de la plaza, ya que «en septiembre hay menos turistas, se acaba el verano, comienza el colegio y la gente ya gastó gran parte de su dinero». No obstante, se espera que los próximos meses sean beneficiosos, ya que es cuando se empieza a comprar el marisco para congelarlo y degustarlo en las tradicionales fechas navideñas, cuando también hay bastante venta en la plaza.

Por otra parte, el carnicero Jose reivindica la falta de espacio para almacenar los productos que vende: «Cuando se hizo la asociación de la plaza, tuve que sacar las cosas de un almacén para dejarle el sitio. El Concello me dijo que iba a haber espacio para guardar las cosas, pero dependo de un compañero».

Éxito rotundo del «Bonopeixe» al comprar en la plaza

El «Bonopeixe» es un proyecto de la Xunta de Galicia para sumarse a esta iniciativa de volver a llenar de vida el mercado de Pontevedra y apoyar al sector de la pesca y la acuicultura gallegas en favor del comercio de proximidad.

Cada cliente podrá disponer de un bono de hasta 50 euros para gastar en los diferentes establecimientos participantes. Estos tendrán el distintivo identificativo de la campaña.

«El Bonopeixe está funcionando muy bien, lo usa mucha gente. Hay personas que antes compraban en otros puestos que no participan en el programa, entonces ahora vienen a los establecimientos que formamos parte de él», comenta una vendedora de la plaza. Por su parte, Marga también suscribe esta popularidad: «Lo usa más gente de la que creía».

La promoción consiste en la aplicación de un descuento del 25% al importe de la compra de pescado o marisco, pero con un máximo de cinco euros.