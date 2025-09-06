Subvenciones para agrupaciones musicales
La Diputación de Pontevedra acaba de aprobar una nueva línea de ayudas para que las agrupaciones musicales puedan adquirir y reparar instrumentos y vestuario. Dotada con 200.000 euros, van dirigidas a los grupos de la provincia que actúan sin ánimo de lucro. Podrán obtener hasta 3.000 euros por entidad.
