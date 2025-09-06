Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Subvenciones para agrupaciones musicales

La Diputación de Pontevedra acaba de aprobar una nueva línea de ayudas para que las agrupaciones musicales puedan adquirir y reparar instrumentos y vestuario. Dotada con 200.000 euros, van dirigidas a los grupos de la provincia que actúan sin ánimo de lucro. Podrán obtener hasta 3.000 euros por entidad.

