Sanxenxo clausura el Obradoiro de Emprego de Hostalería
El Obradoiro de Emprego de Hostalería do Salnés XVI, promovido por la Mancomunidade do Salnés y subvencionado por la Xunta con 412.000 euros celebró ayer en Sanxenxo el acto de clausura de una nueva edición que comenzó en diciembre y durante nueve meses completó los certificados de profesionalidad de cocina y restaurante-bar de veinte alumnos. Desde 2025 han pasado por esta formación cerca de 550 personas.
