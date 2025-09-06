Sanxenxo clausura el Obradoiro de Emprego de Hostalería

El Obradoiro de Emprego de Hostalería do Salnés XVI, promovido por la Mancomunidade do Salnés y subvencionado por la Xunta con 412.000 euros celebró ayer en Sanxenxo el acto de clausura de una nueva edición que comenzó en diciembre y durante nueve meses completó los certificados de profesionalidad de cocina y restaurante-bar de veinte alumnos. Desde 2025 han pasado por esta formación cerca de 550 personas.