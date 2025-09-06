Rosa Cedrón abrirá la «Festa dos Mozos»
La cantante gallega Rosa Cedrón será la encargada de abrir la «Festa dos mozos» del Concello de Campo Lameiro. La artista interpretará temas de su repertorio personal, en el que hay composiciones propias y versiones emotivas, acompañadas de su violonchelo. El festival tendrá lugar mañana a partir de las 19.15 horas en la Praza do Concello.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sentencia pionera de un juzgado pontevedrés que ordena a la Xunta indemnizar a un docente interino cesado
- Las carabelas portuguesas cuelgan la bandera roja en Sanxenxo
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada
- Una historia de superviviencia: «Aguanté hasta que partí»
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Cómo sentirse «Robin Hood» por un día
- Ence lanza un plan de 340 millones para mejorar la productividad de su negocio de celulosa
- Vilaboa recomienda no consumir agua de la traída tras un robo en la potabilizadora