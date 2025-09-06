Rosa Cedrón abrirá la «Festa dos Mozos»

La cantante gallega Rosa Cedrón será la encargada de abrir la «Festa dos mozos» del Concello de Campo Lameiro. La artista interpretará temas de su repertorio personal, en el que hay composiciones propias y versiones emotivas, acompañadas de su violonchelo. El festival tendrá lugar mañana a partir de las 19.15 horas en la Praza do Concello.