Reka Refojos presenta su novela ambientada en A Barrosa hoy

El escritor cangués Reka Refojos presenta hoy su novela «Rula» a las 19.00 horas en el salón de plenos de Sanxenxo, donde está ambientada. La obra narra la historia de Maruja Tobío durante la posguerra en la aldea de A Barrosa, tratando la supervivencia en un lugar casi abandonado y el valor de la amistad en tiempos difíciles.