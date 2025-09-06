Refuerzo de 21 plazas en el consorcio de incendios
Apuesta por solucionar el déficit de personal «que no viene de ahora, sino de hace mucho tiempo»
REDACCIÓN
El presidente de la Diputación, Luis López, anunció ayer la aprobación de una nueva oferta de empleo del Consorcio Provincial para la prestación del servicio contraincendios y Salvamento, gestionado a partes iguales por el gobierno provincial y la Xunta, que alcanza 21 plazas. López remarcó los pasos «reales» impulsados por el actual gobierno provincial «para solucionar las deficiencias de recursos humanos que no vienen de ahora, sino de hace mucho tiempo».
Según detalló el presidente son 19 plazas de personal laboral y dos de personal funcionario que elevarán la plantilla hasta las 93 personas.
«Este gobierno está dando pasos reales, avanzando a través de un marco de diálogo honesto, leal y sereno», fijo Luis López, al tiempo que ha recordado que ya se firmó el primer convenio colectivo del organismo y también una nueva Relación de Puestos de Trabajo, que sirvieron para desconvocar en febrero la huelga. El presidente de la Diputación i en que «heredamos un Consorcio sin convenio colectivo y hoy lo hemos aprobado y heredamos un Consorcio sin Relación de Puestos de Trabajo actualizada y ahora está aprobada y hemos creado 21 plazas».
