El PP pide regular el uso instalaciones públicas
El concelleiro del PP de Pontevedra, Guille Juncal, afirma que «los clubes necesitan regulación para garantizar el reparto equitativo de las horas de uso de las instalaciones deportivas municipales». El PP exige al BNG la redacción del primer «plan director de instalaciones deportivas de Pontevedra». Y afea el «mal estado y escasez» de instalaciones en la ciudad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sentencia pionera de un juzgado pontevedrés que ordena a la Xunta indemnizar a un docente interino cesado
- Las carabelas portuguesas cuelgan la bandera roja en Sanxenxo
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada
- Una historia de superviviencia: «Aguanté hasta que partí»
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Cómo sentirse «Robin Hood» por un día
- Ence lanza un plan de 340 millones para mejorar la productividad de su negocio de celulosa
- Vilaboa recomienda no consumir agua de la traída tras un robo en la potabilizadora