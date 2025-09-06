Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP pide regular el uso instalaciones públicas

El concelleiro del PP de Pontevedra, Guille Juncal, afirma que «los clubes necesitan regulación para garantizar el reparto equitativo de las horas de uso de las instalaciones deportivas municipales». El PP exige al BNG la redacción del primer «plan director de instalaciones deportivas de Pontevedra». Y afea el «mal estado y escasez» de instalaciones en la ciudad.

