El olor a marihuana en la calle permite localizar una gran plantación en Poio

Prácticamente sin ocultarla, un vecino de Poio tenía una gran plantación de marihuana en su finca en Campelo. Desprendía su característico olor hacia la calle y era visible desde las viviendas colindantes y acaba de ser desmantelada por la Policía Local. La mayor parte de estas plantaciones se suelen instalar en invernaderos o zonas cubiertas, pero esta se encontraba al aire libre.

Los agentes detalla que fue el "intenso olor vegetal, perceptible desde la vía pública", el que originó esta operación policial que ha culminado con la intervención de la mayor plantación de marihuana registrada en el municipio de Poio en los últimos años.

La actuación, llevada a cabo por la Policía Local el pasado jueves, se desarrolló en una finca privada situada en la zona de Campelo, donde los agentes localizaron un cultivo de cannabis "de dimensiones extraordinarias".

Un agente, junto a la plantación, al aire libre / Policía Local Poio

La parcela, rodeada por un muro, pero parcialmente visible desde viviendas colindantes, albergaba numerosas plantas que alcanzaban alturas superiores a los 2,5 metros. El peso total de la droga intervenida asciende a 51 kilogramos, según fuentes policiales. La vivienda del presunto responsable, un vecino de 55 años, se encuentra dentro de la misma finca y es investigado por un posible delito contra la salud pública.

Según la Policía Local, este hallazgo representa la tercera intervención de este tipo en Poio en los últimos años, pero en este caso destaca por ser la más voluminosa hasta la fecha. La operación ha sido calificada por los agentes como una "intervención significativa contra el cultivo ilegal en la zona, y pone de manifiesto la eficacia de la colaboración ciudadana y la vigilancia activa de la Policía Local de Poio".