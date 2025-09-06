Marín presume de cantera deportiva

La Alameda de Marín fue ayer un hervidero de actividad deportiva con la habitual fiesta de presentación de las Escolas Deportivas Municipais de Marín, que regresan con el inicio del curso escolar. En esta cita, padres y niños pueden conocer las 21 modalidades que se ofrecen este año, horarios y condiciones de cada club promotor. En total se ofrecen plazas en 21 disciplinas, con un coste de 55 euros por niño, válido para todo el curso deportivo, del 1 de octubre al 31 de mayo. La cuota debe abonarse directamente al club o entidad organizadora, según la forma de inscripción establecida por cada uno y de la que se informará en el acto de presentación. Los interesados disponen El periodo del 8 al 19 de septiembre para inscribirse.

Otro de los deportes vistos ayer. | G. S.

Los deportes, con el club y el lugar de celebración son los siguientes: Paddle Surf (Imua Paddle Surf Club Aguete « en el Puerto de Aguete; Fútbol sala (Marín Futsal/CD La Peña) en O Sequelo, A Cañota, Illa de Tambo y San Narciso; Atletismo (Club San Miguel) en el Estadio Municipal San Pedro; Taekwondo (Club Mat’s) en Rúa Inferniño 10; Triatlón (Club Deportivo Pinarium), en la Escuela Naval y la piscina municipal; Voleibol (Club Deportivo SEI San Narciso), en el propio centro educativo; Baloncesto (Club Baloncesto PeixeFresco Marín), en el Pabellón de A Raña; Gimnasia Rítmica (Club Rítmica Inmare), en el IES Mestre Landín; Remo (Club de Remo Ría de Marín), en el puerto; Kickboxing (Asociación de Boxeo de Pontevedra) en el CEIP Carballal; Gimnasia Acrobática (Club Ximnasia Vila de Marín), en el Colegio San Narciso; Natación (Soom Management) en la piscina municipal; Vela (Real Club Mar de Aguete) en el puerto de Aguete; Judo (Club Dom+ Judo Marín) en el Pabellón de A Raña; Fútbol (EF Villa de Marín), en el Estadio Municipal San Pedro; Tenis (Club de Tenis Marín) en el Pabellón de A Laxe; Boxeo Olímpico (Team Thunder) en el Pabellón de A Raña; Ciclismo BTT (Clube XSM) en Chan de Gagán; Piragüismo (Club Piragüismo Tambo), en el puerto; Pilates (Gestión de instalaciones) en el Colegio San Narciso y Salvamento (Club Sapo Pontevedra», en la piscina municipal.