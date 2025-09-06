Juegos y música en Poio para endulzar la vuelta al cole

La plaza de A Reiboa, en A Seca, se convirtió ayer en una explosión de color, diversión y entusiasmo con la fiesta de bienvenida al curso escolar, organizada por el Concello de Poio en colaboración con el Centro Comercial A Barca. Talleres de manualidades con material reciclado, hinchables para todas las edades, actividades sorpresa y mucha música hicieron las delicias de pequeños y mayores. La animación estuvo a cargo de Javi Solla y el momento culminante llegó con la fiesta holi, donde cañones de polvo de colores inundaron A Seca.

El próximo lunes 1.074 niños regresan a las aulas en Poio y 50 ya están en la guardería de Galiña Azul. Por centros, en la EEI del Bao están matriculados 10 menores; en el CEIP de Viñas, 64; Lourido, 149; Isidora Riestra, 155; Chancelas, 171 y Espedregada, 50. Con respeto al IES de Poio, este curso contará con 475 alumnos.