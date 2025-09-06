¡Hay Feira Franca en Pontevedra!

“¡Hay Feira Franca!”, exclamaban los zancudos que entraron en comitiva antes del transporte del vino hasta la plaza de A Ferrería, con el que ha dado comienzo la fiesta de recreación histórica con la que Pontevedra pone broche de oro a su programación festiva del verano. Miles de personas, muchas de ellas ataviadas de época, se han echado a la calle para disfrutar de las actividades, las comidas en la calle y el ambiente medieval en todo el centro histórico.

Esta fiesta, todo un éxito de participación ciudadana, cuenta con puestos en la Alameda, la Plaza de España, Curros Enríquez, Pasantería o A Ferrería, donde exhiben la destreza de sus comerciantes en cerámica con torno, cuero curtido, tejas de barro, talla de madera, cestas de mimbres, y otras muchas profesiones que hoy en día han quedado apartadas de los grandes ciclos económicos y comerciales pero que durante siglos lo fueron todo para los vecinos.

La recreación histórica, que un año más transportó a la ciudad del Lérez hasta el siglo XV, comenzó con esa entrada de los barriles de vino, aquel que llegaba desde O Ribeiro, en Ourense, por A Ferrería. Un carro arrastrado por dos bueyes recreaba la ruta ancestral, precedido de música en vivo, jinetes, dragones que echaban agua y auténticas llamaradas, una batucada, gigantes y cabezudos. Al llegar a la Peregrina, la gente pudo probar el vino recién llegado en cuncas de barro. Y es que por algo “Pontevedra é boa vila, dá de beber a quen pasa”.