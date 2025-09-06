¡Hay Feira Franca en Pontevedra!
Miles de personas, muchas de ellas ataviadas de época, disfrutan de la recreación histórica que cierra las fiestas del verano en la ciudad
R. P.
“¡Hay Feira Franca!”, exclamaban los zancudos que entraron en comitiva antes del transporte del vino hasta la plaza de A Ferrería, con el que ha dado comienzo la fiesta de recreación histórica con la que Pontevedra pone broche de oro a su programación festiva del verano. Miles de personas, muchas de ellas ataviadas de época, se han echado a la calle para disfrutar de las actividades, las comidas en la calle y el ambiente medieval en todo el centro histórico.
Esta fiesta, todo un éxito de participación ciudadana, cuenta con puestos en la Alameda, la Plaza de España, Curros Enríquez, Pasantería o A Ferrería, donde exhiben la destreza de sus comerciantes en cerámica con torno, cuero curtido, tejas de barro, talla de madera, cestas de mimbres, y otras muchas profesiones que hoy en día han quedado apartadas de los grandes ciclos económicos y comerciales pero que durante siglos lo fueron todo para los vecinos.
La recreación histórica, que un año más transportó a la ciudad del Lérez hasta el siglo XV, comenzó con esa entrada de los barriles de vino, aquel que llegaba desde O Ribeiro, en Ourense, por A Ferrería. Un carro arrastrado por dos bueyes recreaba la ruta ancestral, precedido de música en vivo, jinetes, dragones que echaban agua y auténticas llamaradas, una batucada, gigantes y cabezudos. Al llegar a la Peregrina, la gente pudo probar el vino recién llegado en cuncas de barro. Y es que por algo “Pontevedra é boa vila, dá de beber a quen pasa”.
- Sentencia pionera de un juzgado pontevedrés que ordena a la Xunta indemnizar a un docente interino cesado
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada
- Una historia de superviviencia: «Aguanté hasta que partí»
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Cómo sentirse «Robin Hood» por un día
- Ence lanza un plan de 340 millones para mejorar la productividad de su negocio de celulosa
- Vilaboa recomienda no consumir agua de la traída tras un robo en la potabilizadora
- 25 años comiendo juntos en la Feira Franca