¡Un espectáculo mágico que traslada al Medievo de golpe!

¡Y por fin llegó el momento! La Feira Franca 2025 quedó inaugurada formalmente en medio de gran expectación y con el primer espectáculo servido de noche, lo que siempre aumenta el tirón, sobre todo si se trata de brujas. Porque lo de ayer se presumía especial solo con ver el esfuerzo de montaje que los operarios realizaron durante los días previos en la Praza da Ferrería. Tan solo 24 horas antes, varios técnicos acompañados de personal de seguridad, trabajaban en la céntrica plaza para montar uno de los escenarios más vistosos de los últimos tiempos, de la compañía de Pablo Méndez. Al estilo del desfile de moda, el escenario se adelantaba a través de un pasillo que se metía entre el público. Rodeado además, de varios calderos, que recordaban a los cuentos donde aparecen brujas solitarias y poderosas del bosque, como en «Hansel y Gretel» o «Merlín el encantador».

Antes, pregoneros a caballo hicieron las delicias de los niños, alucinados al ver la grandeza de este noble animal por el casco histórico. Sea como fuere, lo preparado dio sus frutos, porque la gente aguardaba con impaciencia el inicio del espectáculo inaugural de la Feira Franca: «As Meigas». Que , además, prestan su nombre protagonizando la fiesta de este año. Una treintena de personas recreando la magia de los tiempos de las brujas. Pero con un interés especial en recordar al público presente (entre el que había muchos niños de todas las edades que apuraban una de las últimas noches de vacaciones) que se trataba de mujeres especiales que creaban disonancia en sus respectivas comunidades.

Muchas por su actitudes avanzadas a su época. Otras que hoy serían llamadas librepensadoras, pero a las que sus respectivas sociedades no supusieron entender (ni escuchar). Otras que hicieron de su cuerpo su bastión de poder con el que hacer lo que ellas quisieran. Y así una romería de ejemplos que definen lo que el responsable de la obra quiso resumir en poco más de 50 minutos. Porque para el líder de la agrupación escénica, Pablo Méndez, lo de anoche era mucho más que una obra ambientada en alguna figura representativa de la Edad Media. Era un mensaje. O al menos, así lo quiso manifestar cuando se confirmó la participación de su compañía, a la que se le otorgó la gran responsabilidad de protagonizar el primer día de Feira Franca como inauguradora de la fiesta más importante de septiembre en la ciudad. «Fueron mujeres que ardieron porque no quisieron callarse» dijo entonces.

Así que su apuesta rompedora iba más allá de imbuir sobre el mágico mundo del esoterismo medieval. La compañía quiso transmitir un fuerte mensaje de empoderamiento femenino Y como fuente de la que beber, ofrecieron un espectáculo-homenaje a todas las mujeres que, presas de sus respectivos tiempos, fueron tratadas con injusticia, infravaloradas, increpadas y apartadas; pereciendo muchas de ellas de formas terribles, humilladas y torturadas.

Así, y sumándose a la línea que parece llevar el Concello en todos los eventos que organiza en los últimos años, el de anoche fue un espectáculo diferente con calado feminista. Y entre todas, una figura presente en la mente de todos tuvo tu lugar estelar: A meiga do Burgo. Porque las brujas sobrevuelan la ciudad desde que anoche se abrió la puerta al otro mundo, siendo esta una tierra porosa a ellas. Entre mitos y realidad, los textos recogen las voces de quienes afirmaron a lo largo de la historia, haber presenciado o convivido con brujas. Y en ello, la Ría de Pontevedra tiene sus propios cuentos. Como figuras centrales del folklore de Galicia, las «meigas», para la tradición popular, fueron mujeres poderosas y temidas, capaces de dominar el arte de los conjuros, controlar el destino y adivinar el futuro. Recogidas en vidas solitarias o bien, en grupos exclusivos de mujeres, los entornos de bosque y río ofrecían el espacio discreto (y secreto) ideal para cantar, bailar y practicar sus «hechizos» mágicos lejos del mundo al que no pertenecían.