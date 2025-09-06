Curso de comunicación en equipos sanitarios
La UNED en Pontevedra propone el curso online «Habilidades de comunicación y liderazgo en equipos sanitarios». Se trata de una actividad de Extensión Universitaria coordinada por Rafael Cotelo Pazos, que se desarrollará entre el 9 de septiembre y el 11 de noviembre (30 horas lectivas y 1,5 créditos ECTS).
