Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Curso de comunicación en equipos sanitarios

La UNED en Pontevedra propone el curso online «Habilidades de comunicación y liderazgo en equipos sanitarios». Se trata de una actividad de Extensión Universitaria coordinada por Rafael Cotelo Pazos, que se desarrollará entre el 9 de septiembre y el 11 de noviembre (30 horas lectivas y 1,5 créditos ECTS).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents