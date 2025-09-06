Cuntis contrata el Servizo de Axuda no Fogar y pide que lo asuma la Xunta

El Concello de Cuntis ha contratado el contrato administrativo de servicios para la prestación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por 2,5 millones a la empresa Sociser Galicia. El gobierno local ha destacado «la importancia de este servicio para la comunidad, especialmente en el contexto del envejecimiento de la población, un problema que preocupa a Cuntis, al igual que al resto de municipios pequeños gallegos y que obliga al gobierno local a implementar programas y política concretas destinadas al cuidado a los mayores», señala el alcalde Manuel Campos.

El regidor insiste en el «esfuerzo presupuestario que supone este servicio para un municipio pequeño. Tenemos muy claro que nuestra prioridad son las personas, y nuestros mayores merecen que hagamos este esfuerzo económico para que ellos puedan permanecer en sus domicilios con la mejor atención posible. Este programa es irrenunciable para nosotros».

En todo caso, Campos reclama que la Xunta de Galicia «asuma de una vez por todas sus competencias y que asuma los servicios de ayuda en el hogar que están lastrando económicamente a los municipios».