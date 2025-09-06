Culturgal 2025 abre o prazo para recibir propostas de programación

A edición 2025 de Culturgal, a feira das culturas galegas, celebrarase en Pontevedra do 28 ao 30 de novembro e xa traballa na súa programación. Por este motivo, a organización da feira abre un prazo ata o venres 26 de setembro para que todas aquelas persoas ou colectivos interesados poidan enviar as súas propostas para o programa.

Culturgal será o escaparate para todas as manifestacións da cultura galega, sempre co obxectivo de chegar a novos públicos. A edición do 2024 contou con máis de 200 actividades e Culturgal quere contar cos creadores máis novos en calquera actividade cultural.