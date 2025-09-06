Cloración normal del agua de Vilaboa
Después de la sustracción de medios en la traída de aguas de Vilaboa, que se está investigando, la normalidad vuelve al municipio. El sistema de cloración de la traída del agua está de nuevo a pleno rendimiento tras la reposición de los equipos robados. La calidad del agua para consumo humano está asegurada, tanto en viviendas como en los edificios públicos afectados, según ha anunciado el Concello de Vilaboa.
