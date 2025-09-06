El Campamento A Lanzada elige mascota

Los Campamentos A Lanzada se clausuran este domingo después de elegir a la mascota oficial, «Crocodilo Dante», que pasará a integrarse en la imagen corporativa de la edición de 2026 del programa. Desde finales de junio hasta este domingo, cuando finalice la estancia del undécimo turno, pasaron por el campamento un total de 1.540 niños de 56 municipios de la provincia, que asistieron a un completo programa de actividades de carácter educativo, cultural, deportivo y formativo con el objetivo de contribuir a su enriquecimiento personal.

Mascota ganadora / FdV

Para la elección de la nueva mascota, cada turno elaboró su respectiva propuesta. El primero turno propuso a «Liki the pet» y sucesivamente fueron el «Raposo Juan» la «Araña Piraña», el «Robot Meigueire» la «Torterra», la «Lúa Pingüín», la «Ramona a xamona», la «Tortuguini Chocolatini» el «Can Manolo», «Barcalita» y la última fue «Crocodilo Dante», la ganadora elegida por el jurado.

A lo largo de las once semanas de duración de los Campamentos A Lanzada, la Diputación acogió 13 menores de Barro, 20 de Caldas de Reis, seis de Campo Lameiro, once de Cerdedo-Cotobade, 15 de Cuntis, uno de A Lama, 38 de Marín, 27 de Poio, 17 de Ponte Caldelas, 174 de Pontevedra, seis de Portas, 18 de Sanxenxo y 13 de Vilaboa. Todos ellos nacieron entre los años 2012 y 2017, con 210 plazas reservadas para menores en situación o riesgo de exclusión social.