Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG de Marín acusa al PP de «dejadez en materia de limpieza»

El BNG considera que la campaña extraordinaria de limpieza vial anunciada por los populares en Marín no es una acción de mantenimiento urbano, sino que responde a una reacción ante las quejas de los vecinos por la falta de limpieza en las calles. La formación nacionalista critica el gasto puntual de 25.000 euros y reclama iniciativas más constantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents