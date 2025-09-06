Barreras vegetales tratarán de retener los suelos quemados en el incendio de Cobres

Augas de Galicia ha iniciado trabajos en Vilaboa para prevenir la llegada de cenizas del incendio de Santa Cristina de Cobres del pasado mes de agosto a las corrientes fluviales más próximas. Estas labores visitadas este sábado por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, consisten en la instalación de barreras anticontaminación en los entornos fluviales, como cordones vegetales a base de ramas y troncos procedentes del entorno afectado por el fuego para crear entramados de biomasa que minimicen la pérdida de suelo y favorezcan la pronta implantación de especies vegetales. También se colocan barreras de madera, transversales al curso del propio canal, en puntos con elevada pendiente donde pueden resultar efectivas para reducir la velocidad del agua y fijar arrastres.

La actuación que visitó la conselleira en Vilaboa, incluye, en concreto, la instalación de 3.710 metros de cordones de vegetación y 110 metros de represas en doce puntos del canal. Además está previsto acometer labores de restauración en dos puntos en los que se ejecutaron cortafuegos, lo que supuso la ocupación del canal por tierra y vegetación que ahora serán retiradas para estabilizar y naturalizar el espacio. Después de incidir en la importancia de llevar a cabo estos trabajos antes de que las cenizas se desplaces a consecuencia de las lluvias, la conselleira hizo hincapié en que el operativo habitual dedicado al mantenimiento y conservación de los entornos fluviales de Galicia-Costa tiene orden de «dar prioridad a estas actuaciones, que ya se acometieron en municipios como Ponteceso o Meaño».

En ese sentido, la conselleira recordó que Augas de Galicia cuenta «desde hace muchos años con contratos plurianuales de conservación y mantenimiento fluvial, que hacen posible trabajar de manera continua a un lado de los ríos y facilita actuar de urgencia en caso necesario, como sucede tras la ola de fuegos de este verán». Explicó que solo este año Augas de Galicia cuenta con una partida presupuestaria de 2,7 millones de euros reservada a la realización de este tipo de labores. Además, como organismo de cuenca, Augas de Galicia permite que se lleven a cabo podas y clareos de hasta el 30%, además de la retirada de vegetación muerta como medidas para proteger el dominio público hidráulico de Galicia-Costa.

Vázquez quiso también destacar la a «rápida actuación» de Augas de Galicia en el desarrollo de estas actuaciones de conservación fluvial con el objetivo de evitar los arrastres de cenizas a los ríos.

El incendio de Santa Cristina de Cobres se declaró el 21 de agosto y se dio por extinguido cinco días después, tras afectar a 72,17 hectáreas de superficie arbolada, si bien llegaron a registrase más tarde algunos pequeños conatos controlados rápidamente. Durante este incendio llegó a activarse la Situación 2 como medida preventiva por la proximidad de las llamas al núcleo de Vilar.