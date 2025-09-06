Atropello en una terraza de la Alameda en medio de la Feira Franca
El conductor ha dado positivo en la prueba de alcoholemia | La víctima, una mujer de 50 años, herida leve, ha sido trasladada al hospital
C.V. / N.D.
A pesar del jolgorio general, no todo están siendo buenas noticias. En torno a las 20.30 horas, un hombre que conducía su vehículo por la Rúa Nova de Arriba ha atropellado a una persona al llegar a la esquina de la calle Alemeda, zona peatonal. El conductor, que ha dado positivo en la prueba de alcoholemia realizada posteriormente por la Policía Local, giró donde los bares de la zona (Carolo y Igleme) tienen distribuidas las mesas de sus terrazas, en el mismo momento que la víctima, una mujer de unos 50 años, se levantaba de su mesa, según apuntan testigos presenciales.
Las ruedas del coche habrían pasado por encima de sus pies desatando los gritos que la mujer. Alertados, los presentes han llamado a los servicios de emergencias, que enseguida se personaron en el lugar de los hechos. Una patrulla de la Policía Local ha interceptado al individuo en el Paseo de Colón donde se le ha practicado la prueba. Posteriormente los guardias han abierto diligencias y su atestado será trasladado al juzgado de instrucción de guardia, ya que el conductor ha superado el límite permitido de alcohol en sangre. La mujer, cuyo pronóstico es leve, ha sido trasladada al hospital para ser atendida.
- Sentencia pionera de un juzgado pontevedrés que ordena a la Xunta indemnizar a un docente interino cesado
- Tres caballos quedan en el arcén de la variante de Marín tras morir en un accidente de madrugada
- Una historia de superviviencia: «Aguanté hasta que partí»
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- El olor a marihuana en la calle permite localizar una gran plantación en Poio
- Cómo sentirse «Robin Hood» por un día
- Ence lanza un plan de 340 millones para mejorar la productividad de su negocio de celulosa
- Vilaboa recomienda no consumir agua de la traída tras un robo en la potabilizadora