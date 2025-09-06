Atropello en una terraza de la Alameda en medio de la Feira Franca

A pesar del jolgorio general, no todo están siendo buenas noticias. En torno a las 20.30 horas, un hombre que conducía su vehículo por la Rúa Nova de Arriba ha atropellado a una persona al llegar a la esquina de la calle Alemeda, zona peatonal. El conductor, que ha dado positivo en la prueba de alcoholemia realizada posteriormente por la Policía Local, giró donde los bares de la zona (Carolo y Igleme) tienen distribuidas las mesas de sus terrazas, en el mismo momento que la víctima, una mujer de unos 50 años, se levantaba de su mesa, según apuntan testigos presenciales.

Las ruedas del coche habrían pasado por encima de sus pies desatando los gritos que la mujer. Alertados, los presentes han llamado a los servicios de emergencias, que enseguida se personaron en el lugar de los hechos. Una patrulla de la Policía Local ha interceptado al individuo en el Paseo de Colón donde se le ha practicado la prueba. Posteriormente los guardias han abierto diligencias y su atestado será trasladado al juzgado de instrucción de guardia, ya que el conductor ha superado el límite permitido de alcohol en sangre. La mujer, cuyo pronóstico es leve, ha sido trasladada al hospital para ser atendida.