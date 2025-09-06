Aplazado el homenaje a los marineros por lluvia el domingo en Marín
Ante la previsión de la climatología para el domingo, se aplaza el homenaje a las mujeres y hombres del mar al próximo 28 de septiembre. Por el momento, la organización mantiene el resto de la programación de las fiestas da Virxe do Porto en Marín, pero sigue pendiente a las previsiones del tiempo por si fuera necesario realizar algún cambio más.
