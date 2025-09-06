Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aplazado el homenaje a los marineros por lluvia el domingo en Marín

Ante la previsión de la climatología para el domingo, se aplaza el homenaje a las mujeres y hombres del mar al próximo 28 de septiembre. Por el momento, la organización mantiene el resto de la programación de las fiestas da Virxe do Porto en Marín, pero sigue pendiente a las previsiones del tiempo por si fuera necesario realizar algún cambio más.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents