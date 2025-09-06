Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adjudicada a Oresa la obra del entorno del colegio de A Florida

El Ayuntamiento de Sanxenxo ha adjudicado a Oresa la obra de mejora de seguridad vial en el entorno del colegio de A Florida. La actuación supone una inversión de 54.593 euros y tiene un plazo de ejecución de un mes. Por ello, se ha habilitado un nuevo acceso al recinto escolar por la calle Miraflores para los vehículos durante las obras.

