Más de 5.000 raciones en la Festa da Filloa de Valongo, en Cerdedo-Cotobade

Cededo-Cotobade ha acogido este sábado la edición número 47 de la Festa da Filloa de Valongo, cita gastronómica en la que se repartieron unas 5.000 unidades de este dulce tradicional, según la organización.

Está considerado como el festejo más antiguo del municipio y se lleva a cabo dentro de los actos de las fiestas de la Virxe do Libramento.

Jorge Cubela destacó la apuesta del Ayuntamiento por esta fiesta a la que contribuye con una subvención nominativa de 1.200 euros. Además, cuenta con el apoyo del Plan Cultural Municipal y lo de la Diputación financiando y la cesión de las mesas y bancos del Ayuntamiento para facilitar la degustación de las filloas durante la fiesta.

Asistentes a la fiesta / FdV

El concurso de filloas ha estado amenizado por el grupo Son da Pedra Meiga, mientras que por la noche se celebra una verbena a cargo de las formaciones La Florida Band y La Noria, seguida de una tirada de fuegos artificiales.

Este domingo,, a las 12.00 horas será la entrega de trofeos de esta edición y a las 13.15 horas se oficiará la misa solemne seguida de procesión, acompañada por Gaiteiros dos Catro Ventos.