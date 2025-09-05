Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los socialistas detectan «falta de transparencia municipal» en Poio

Los socialistas de Poio denuncian al gobierno de Ángel Moldes por su «falta de transparencia» en la adjudicación de las ayudas a las asociaciones y comisiones de fiestas de la celebración del Día de Colón y reclaman igualdad en la solicitud de ayudas y trámites administrativos.

TEMAS

Tracking Pixel Contents