Los socialistas detectan «falta de transparencia municipal» en Poio
Los socialistas de Poio denuncian al gobierno de Ángel Moldes por su «falta de transparencia» en la adjudicación de las ayudas a las asociaciones y comisiones de fiestas de la celebración del Día de Colón y reclaman igualdad en la solicitud de ayudas y trámites administrativos.
- Las carabelas portuguesas cuelgan la bandera roja en Sanxenxo
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Cómo sentirse «Robin Hood» por un día
- Vilaboa recomienda no consumir agua de la traída tras un robo en la potabilizadora
- «No lo parece, pero el derecho afecta a nuestra vida más común»
- Una afición por fascículos
- En galego, na vida e tamén na eternidade
- Muere un menor de 14 años en Aguete tras un golpe fatal al tirarse al agua