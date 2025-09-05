Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Semana da Educación» abre su matrícula

La «Semana da Educación» abre plazo de matrícula para profesores, desde Educación Infantil y Primaria a Secundaria. Se trata de la XXXVII edición y se celebra entre el 17 al 20 de septiembre. Organizado por el sindicato CIG-Ensino propone jornadas formativas con marcado carácter práctico y visitas pedagógicas.

