Las seis escuelas infantiles públicas de la ciudad comienzan el curso con 400 niños
La franja de edad de dos a tres años es la que agrupa a la mayoría, 207. La Galiña Azul de A Parda cuenta con 106 menores matriculados, pero la que genera más lista de espera, de 61 pequeños, es la del campus universitario
Los niños de las escuelas infantiles son los primeros en estrenar el curso escolar este año. Hoy viernes todas las guarderías públicas de la Xunta de Galicia recibirán a los pequeños matriculados.
En la ciudad de Pontevedra son seis las escuelas públicas dependientes del gobierno autonómico: tres dependientes de la Axencia Galega de Servizos Sociais y otras tres de la red Galiña Azul (Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar). En el primer grupo se encuentran las de Campolongo, O Toxo (en la calle San Roque) y el Complexo Administrativo de la Xunta (también en Campolongo), mientras que en el segundo son las de A Parda, campus universitario y Monte Porreiro. Entre todas ellas, suman casi 400 niños, a los que habría que sumar los que se matriculen en otros centros, ya que hay que recordar que la educación infantil de 0 a 3 años en Galicia es gratuita para todos los niños y niñas, independientemente de la titularidad de la escuela infantil: autonómicas, municipales, privadas o de iniciativa social y que estén adheridas al programa.
Esta medida comenzó a aplicarse en septiembre de 2022 en Galicia. Así, aunque no se consiga plaza en una guardería pública, un pequeño puede acudir a otra sin coste alguna para la economía familiar.
Distribución
Más de la mitad de los niños matriculados en estas seis guarderías pontevedresas tienen edades comprendidas entre los dos y los tres años, ya que son 207. Las otras tres franjas presentan cifras muy dispares: son 42 de cero a un año y 148 de uno a dos años.
En cuanto a la lista de espera, que realmente se modifica en función de las matriculaciones y que no supone que ningún pequeño se quede sin plaza (por el motivo de gratuidad general mencionado antes), generó 234 pequeños, de los cuales casi la totalidad, 224, tienen entre uno y dos años. Recuerdan desde la Xunta que estas listas sufren cambios y que «muchas familias pueden figurar en varias listas de diferentes escuelas».
La Galiña Azul de A Parda es la que tiene mayor número de matriculados, 106, seguida de la escuela infantil de Campolongo, con 90, y la de O Toxo, 77.
La de Monte Porreiro tiene 48, la del campus universitario, 46, y la de la Xunta, 30.
Respecto a las más demandadas, es la del campus universitario la que ha generado más lista de espera, con 61 pequeños, seguida de la de A Parda, con 54, y Monte Porreiro, con 43. En la de O Toxo figuran en este listado 34 niños, en la de Campolongo 33 y en la del edificio administrativo de la Xunta solamente nueve.
A unos días de que colegios e institutos reciban a los escolares
El próximo lunes, 8 de septiembre, las aulas se volverán a llenar de estudiantes desde Infantil hasta Bachillerato, además de los distintos niveles de Formación Profesional (FP). Este 2025/26 se iniciará con 353 alumnos menos en la ciudad sumando Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial, en sus centros públicos, concertados y privados.
Según los datos oficiales de matriculados en Pontevedra son 12.231, frente a los 12.584 del curso anterior.
La mayor cifra la aporta el nivel de Educación Primaria, con 4.710 niños, aunque se reducen un 4% . Le sigue la ESO, con 3.949, un centenar menos que el año pasado. Por su parte, tanto Educación Infantil como Bachillerato superan los 1.700 alumnos: 1.730 en el primer caso (70 menos que el año pasado) y 1.746 en el segundo.
