Rutas por Tambo y el río Xabriña para disfrutar

La Diputación de Pontevedra retoma este fin de semana las actividades del programa +Bosques ofreciendo la posibilidad de realizar cuatro recorridos por la Illa de Tambo y por el río Xabriña. Con 15 plazas por grupo, los participantes, que agotaron las plazas disponibles en tan solo una hora desde que se abrió la inscripción, conocerán algunos de los espacios más bonitos de la comarca.