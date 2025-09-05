Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Cotobade reclama la elaboración de los presupuestos

El PSOE acusa al gobierno local de ser «incapaz de presentar unos presupuestos a estas alturas del año» en Cerdedo-Cotobade y reclama su aprobación. Aprovechan para criticar que el Concello no convoca plenos ni ejecuta acuerdos, entre otras acusaciones.

