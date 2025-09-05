El PSOE de Cotobade reclama la elaboración de los presupuestos
El PSOE acusa al gobierno local de ser «incapaz de presentar unos presupuestos a estas alturas del año» en Cerdedo-Cotobade y reclama su aprobación. Aprovechan para criticar que el Concello no convoca plenos ni ejecuta acuerdos, entre otras acusaciones.
