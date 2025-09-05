Protestas en un colegio de Barro por falta de profesorado para desdoblar un aula

Familias de niños de quinto de Primaria del CEIP Amor Ruibal de Barro han iniciado una movilización para reclamar a la Xunta más profesorado para un aula con necesidades especiales. Ayer mismo, llevaron a cabo la primera de las acciones, colgando carteles.

Consideran que es «injusta y perjudicial» la medida tomada por la Consellería de Educación por la cual se reduce el apoyo docente en un aula.

Recuerdan que desde sexto de Infantil la inspección educativa concedió al centro un docente adicional para desdoblar el grupo «y atender adecuadamente las necesidades específicas».

La medida se mantuvo durante cinco cursos, pero ahora «debido a los recortes, solo se asigna medio profesor: un docente a jornada partida» para atender a 24 alumnos, varios con necesidades especiales y discapacidad.