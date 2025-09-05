El PP de Caldas afirma que serán escolarizados en San Clemente todos los niños que lo solicitaron

El grupo municipal del PP de Caldas de Reis aseguró ayer, «tras recibir información oficial de la dirección del CEIP San Clemente y de la Consellería de Educación, que todos los niños solicitantes de plaza están escolarizados en el colegio, que la Xunta mantiene exactamente las mismas horas de Inglés y que, además, se aprobó la concesión de un Plan Mega para el refuerzo de Educación Infantil».

Añade que «de este modo, el trabajo de la dirección del centro, de la Anpa saliente y del propio PP de Caldas da sus primeros frutos y, además, desmonta por completo las mentiras de un grupo de BNG y PSOE local que solo pretende usar el colegio políticamente».

En vísperas del inicio del curso, el PP insiste en que «todos los niños que pidieron plazas están matriculados en el CEIP, por lo que no era cierto que la Xunta había dejado a nadie sin plaza e incluso, entre los escolarizados, figura la niña de la casa hacia que se hizo el cordón humano como protesta, por lo que no quedó fuera del centro».

Añade que «el colegio mantiene las mismas horas de impartición de Inglés, todo ello complementado con una fuerte apuesta por el centro, puesto que las importantes obras de mejora, presupuestadas por la Xunta en 400.000 euros, ya están en marcha».