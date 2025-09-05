Pontevedra y Poio, eje durante dos días de La Vuelta, con protestas convocadas

La Vuelta Ciclista a España regresa a la ría de Pontevedra, de la mano de la etapa número 16, que saldrá el martes de Combarro hasta el Castro de Herville, en Mos. Poio será el epicentro de esta prueba, pero también la ciudad y otros municipios próximos, en especial Sanxenxo ya que la jornada previa, el lunes, es día de descanso y los equipos y sus ciclistas llenarán los hoteles y las carreteras de la comarca en sus entrenamientos. Pero la presencia del equipo Israel también traerá la polémica, como la vivida en anteriores etapas, sobre todo la que acababa en Bilbao, donde se suspendió la llegada.

Para el martes ya está convocada una «concentración pacífica» por parte de CGT y Pontevedra con Palestina para denunciar la presencia de este equipo en la ciudad. Será a mediodía en la rotonda de A Barca. Ese será uno de los puntos de paso de los corredores. Tras salir a las 13.00 horas de Combarro, enfilarán la PO-308 hasta A Barca, y ya en la ciudad irán por Colón, San Roque, avenida de Marín, Manuel del Palacio y María Victoria Moreno para llegar a la carretera de Vigo y de ahí transitar hasta Arcade.

Al margen de la polémica, Poio quiere vivir el día 9 una «jornada histórica en una prueba que movilizará a más de 3.000 personas, entre corredores, organización y medios acreditados», según el concello, que destaca «la gran repercusión mediática y económica de La Vuelta, una excelente plataforma para poner en valor el potencial turístico, cultural, social y organizativo de Poio».

La jornada de descanso «permitirá una mayor presencia mediática, más visibilidad para el municipio y una llegada progresiva de visitantes y profesionales, con un impacto económico y turístico directo que se prolongará más allá de la propia etapa», señala el alcalde, Ángel Moldes.

La etapa partirá a las 13.05 horas desde la Praza da Chousa, donde se instalará el dispositivo principal de salida, incluyendo los aparcamientos de los equipos, las zonas técnicas, el control de firmas de los equipos y 14 stands de patrocinadores oficiales. Aproximadamente dos horas antes, se iniciará el recorrido de la caravana publicitaria, con 22 vehículos.

El Concello subraya que « están acreditados más de mil periodistas y fotógrafos, pertenecientes a 305 medios de comunicación de todo el mundo. La retransmisión llegará a 190 países, con una media de un millón de espectadores por etapa, lo que supone una oportunidad incalculable para reforzar la imagen de Poio a nivel internacional». Moldes enfatiza que «queremos que esta jornada quede en la memoria colectiva como un día de orgullo y celebración para todos los vecinos» y agradece el patrocinio de la Diputación y de la Xunta de Galicia.

El Concello de Poio ya ha ultimado los preparativos de la etapa, coordinando con la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil los cortes y desvíos de tráfico necesarios, que serán notificados a los centros de enseñanza y publicados en las redes sociales municipales. Se hace un llamamiento «a la colaboración de la ciudadanía para hacer los desplazamientos estrictamente necesarios y utilizar vías alternativas a la carretera autonómica». El dispositivo de seguridad de La Vuelta moviliza alrededor de 8.000 efectivos en toda España.

Además, durante los días previos, ya se desarrollan actividades paralelas para involucrar a la ciudadanía y crear un ambiente festivo. «El municipio se viste de gala con decoraciones en calles, rotondas y edificios públicos, mientras que propuestas como la ruta ciclista «Pedalea con La Vuelta», que se celebra mañana, buscan implicar a todos los públicos y fomentar el deporte» insiste el Concello, que anima a vecinos y visitantes «a llenar las calles, vivir el ambiente de la carrera y participar en un evento único en la historia de Poio. Tenemos por delante una ocasión irrepetible para mostrar al mundo los encantos de Poio. Está siendo muy grande el interés y expectación que está despertando, y queremos que este lunes y martes sean una auténtica fiesta para todos», añade Moldes.

En Poio, La Vuelta podrá vivirse en la Praza da Chousa, en el paseo de As Redeiras y en el puerto de Combarro, donde se podrán ver los equipos y ciclistas preparándose, y en la PO-308, entre Combarro y A Barca, al paso del pelotón.