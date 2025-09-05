La plaga de carabelas portuguesas no cede en la ría y obliga a anular la travesía a nado de Ons a Sanxenxo

La playa de las carabelas portuguesas todavía está lejos de ceder. Aunque Sanxenxo y O Grove son los municipios más afectados, la presencia de estos animales con una dolorosa picadura al tacto, se ha detectado ya en arenales de Marín y Bueu. En el caso concreto de Sanxenxo, la totalidad de sus arenales, desde A Lanzada, en el límite con O Grove, hasta Pampaído, al lado de Poio, están cerradas al baño con bandera roja.

Además, la travesía a nado entre la isla de Ons y la playa de Silgar prevista para este sábado ha quedado suspendida por el riesgo que supone la presencia de las carabelas para los participantes. Por el momento no hay fecha de para retomar esta prueba de la Triple Corona Illas Atlánticas, especial 10 aniversario, en la que iban a participar 137 nadadores (125 españoles y doce extranjeros) con un recorrido de 13 kilómetros en la ría de Pontevedra.

Marineros y bateeiros han indicado que la presencia de las carabelas en medio de la ría es muy elevada . Desde la organización de la Triple Corona se emitió un comunicado en el que se indica que la prueba queda suspendida porque «el Concello de Sanxenxo no autoriza la celebración por razones de seguridad y salud pública

Hace ya una semana que se detecta la presencia de estos animales. Las carabelas portuguesas llegaron primero muertas y sin tentáculos a playas como Montalvo o Pragueira, entre otras, pero a los pocos días ya mostraban mucho más peligro, al aparecer vivas y en toda la costa, incluida Silgar. Los socorristas y personal de emergencias no daban abasto para retirar todos los ejemplares. Además, desde hace unos días solo hay servicio de vigilancia en Areas, Canelas, Montalvo y Silgar, hasta el 15 de septiembre, cuyos integrantes alertan a los posibles bañistas, por lo que en las demás playas la entrada al agua queda a criterio de cada usuario.

Por su parte, los responsables del aquapark de Portonovo también anunciaron que no abrirán el recinto por seguridad, dando así por terminada la temporada de verano.