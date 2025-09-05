El picudo aún amenaza el parque de Las Palmeras de Pontevedra

Hace tiempo que no se habla de él, pero sigue ahí. El picudo rojo, un pequeño insecto que ya ha acabado con miles de palmeras en la provincia y que arrasó especímenes emblemáticos en otros ayuntamientos, como pasó en Caldas, todavía amenaza a esta especie y en especial a los ejemplares de los jardines de Vincenti (más conocidos, precisamente, como parque de las palmeras) o con los ejemplares que adornan la calle Gutiérrez Mellado.

Por ello, este viernes se ha aplicado uno de los dos tratamientos anuales que desde hace años se llevan a cabo en este espacio, lo que obliga a cerrar por completo el paso al parque.

Tanto en Pontevedra como en otros concellos vecinos el picudo "dejó muestras de su tremenda voracidad", por lo que la aplicación periódica de estas fumigaciones es clave para que uno de los jardines más emblemáticos de la ciudad siga con vida.

En términos bélicos, hace tiempo que la guerra contra el picudo rojo parece perdida en Pontevedra y en toda Galicia. Desde que se detectó el primer caso a principios de 2013 en Gondomar, el avance del insecto fue imparable. El acta de rendición ante el picudo rojo se firmó en Bruselas en octubre de 2018, cuando la Unión Europea dejó de aplicar las medidas de cuarentena hacia el insecto al entender que se había desbordado y había que considerarlo ya una plaga endémica.

“Desde entonces ya no existe obligación de cortar y retirar los restos de la palmera y enterrarlos a una profundidad de cinco metros”, por lo que ahora se suelen retirar las ramas o, mejor dicho, estirpes, de la planta, quedando solo el tronco a la vista. Es ya una imagen habitual en toda la provincia ver los troncos de las palmeras devoradas por el picudo.

La zona de los actuales jardines de Vincenti fue utilizada para la feria de ganado hasta 1896 y era conocida como el Campo de la Feria. A principios del siglo XX se procedió a su ajardinamiento y en 1924 desapareció el circo-teatro de madera autorizado en 1900 por el Concello frente al palacete de Villa Pilar y el espacio se convirtió en jardín. En 1929, el estanque que Alejandro Sesmero había ubicado originalmente a la entrada de la Alameda se trasladó al parque de las Palmeras. Más tarde, en 1959, se inauguró el Monumento a los navegantes en el sector oeste de los jardines de Vincenti.

En la década de 1940 se instalaron en el parque los primeros columpios y en la década de 1950 las primeras pajareras, hasta que en 1985 el parque adoptó su aspecto actual tras una última gran reforma, si bien, en 2007 se eliminaron las pajareras y jaulas que llevaban años vacías y se sustituyeron por la ampliación de la zona de juegos infantiles. También desaparecieron los patos del estanque situado en uno de los extremos del parque.