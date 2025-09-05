Los más pequeños estrenan el curso

A modo de jornada de adaptación, para dejar el fin de semana por el medio, alrededor de 400 niños de 0 a 3 años, cuya escolarización no es obligatoria, fueron este viernes los primeros en comenzar el curso 2025-2026 en la ciudad de Pontevedra. Será el lunes cuando más de 12.000 estudiantes de Infantil, Primaria y Bachillerato se incorporen a las aulas, más los de Formación Profesional y Universidad.

Juegan desde el primer día. | G. S.

Los llantos a las puertas de las guarderías eran una imagen habitual, sobre todo entre los más pequeños, pero pronto se integraron en los juegos con sus compañeros. De los 400 pequeños que llegaron a estas escuelas infantiles, un 10% es de nueva incorporación, al ser los que no llegan aún al año de edad. Los demás ya conocen la experiencia.

Las guarderías permiten socializar. | G. S.

En la ciudad de Pontevedra son seis las escuelas públicas dependientes del gobierno autonómico: tres de la Axencia Galega de Servizos Sociais y otras tres de la red Galiña Azul (Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar). En el primer grupo se encuentran las de Campolongo, O Toxo (en la calle San Roque) y el Complexo Administrativo de la Xunta (también en Campolongo), mientras que en el segundo son las de A Parda, campus universitario y Monte Porreiro. Entre todas ellas, suman casi 400 niños, a los que habría que sumar los que se matriculen en otros centros, ya que la educación infantil de 0 a 3 años en Galicia es gratuita para todos los niños, independientemente de la titularidad de la escuela infantil: autonómicas, municipales, privadas o de iniciativa social y que estén adheridas al programa.

Más de la mitad de los niños matriculados en estas seis guarderías pontevedresas tienen edades comprendidas entre los dos y los tres años: 207. Las otras tres franjas presentan cifras muy dispares: son 42 de cero a un año y 148 de uno a dos años.

En cuanto a la lista de espera, que realmente se modifica en función de las matriculaciones y que no supone que ningún pequeño se quede sin plaza (por el motivo de gratuidad general mencionado antes), generó 234 pequeños, de los cuales casi la totalidad, 224, tienen entre uno y dos años. Recuerdan desde la Xunta que estas listas sufren cambios y que «muchas familias pueden figurar en varias listas de diferentes escuelas».

La Galiña Azul de A Parda es la que tiene mayor número de matriculados, 106, seguida de la escuela infantil de Campolongo, con 90, y la de O Toxo, 77. La de Monte Porreiro tiene 48, la del campus universitario, 46, y la de la Xunta, 30. Respecto a las más demandadas, es la del campus universitario la que ha generado más lista de espera, con 61 pequeños, seguida de la de A Parda, con 54, y Monte Porreiro, con 43. En la de O Toxo figuran en este listado 34 niños, en la de Campolongo 33 y en la del edificio administrativo de la Xunta solamente nueve.