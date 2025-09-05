Operativo especial de tráfico y seguridad en Caldas por La Volta

El Concello de Caldas de Reis organiza un operativo de tráfico y de seguridad el próximo viernes 12 de septiembre debido a la celebración de la segunda etapa de La Volta Ciclista a Galicia. Los vecinos ya están siendo informados de este protocolo que se pondrá en marcha el jueves 11 a causa de esta prueba de 138 kilómetros, que supone una forma de promoción y visibilidad para el lugar.