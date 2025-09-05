Música y tradición van de la mano en las fiestas de la Virgen del Puerto

Marín encara este fin de semana la recta final del verano con las fiestas en homenaje a la Virgen del Puerto, con dos jornadas de actividades tanto este domingo como el lunes.

Las festividades en honor a la patrona marinense darán el domingo con el pasacalles de Pousos da Area, seguido del homenaje a las mujeres y hombres del mar que el Museo do Mar organiza en el Paseo Alcalde Blanco. El acto contará con la colaboración de la banda de música municipal de Valga, en calidad de artistas invitados.

Por la tarde, a las 19.30 horas, Os Chaneiros organizan en la Alameda el Memorial Padre Marino & Antonio Fernández, en el que actuarán también otras agrupaciones como Trompos ós Pés, Trébede y Peis D’Hos.

El colofón a la primera jornada, a partir de las 22.00 horas, lo pondrá la actuación a cargo de Los Coleguitas.

El lunes, tras un pasacalles de Os de Marín a las 11.00 horas, tendrá lugar a mediodía la misa y procesión, con la Coral Lembranzas, Airiños de San Xulián y la banda de música de la Escuela Naval.

Media hora después, la Charanga OT amenizará la jornada por las calles de Marín. Posteriormente, cerrará las fiestas locales el espectáculo musical cortesía de Pop Rock Symphony Fusion, en la Alameda a las 19.30 horas.