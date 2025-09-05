Tras meses paralizadas, Marín retoma las obras de Pedreiras
REDACCIÓN
Marín
Después de varios meses paralizadas, las obras de mejora en Pedreiras de Abaixo, en Marín se retomaron esta semana. Así lo anunció el concejal Pablo Novas, que explicó que en este tiempo se trató de buscar la mejor solución técnica ante los problemas que aparecieron para poder renovar los servicios municipales. Ya se trabaja en instalar el nuevo colector para mejorar el saneamiento y abastecimiento en el lugar. Además, dados los retrasos producidos, se aprobó una ampliación del plazo de ejecución de tres meses más. Así, la previsión es que en el mes de noviembre puedan darse por finalizadas las obras de 285.000 euros.
