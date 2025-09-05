Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medir la calidad del aire en el camino al colegio

La Asociación Pedaladas propone una actividad de educación medioambiental y concienciación sobre la calidad del aire dentro de la Semana Europea de la Movilidad. Bajo el lema «Al cole sin humos» el día 22 hará un taller interactivo para niños en el que les enseñará a usar un medidor de material particulado en aire en el entorno del colegio y el centro urbano, en su camino a clase.

