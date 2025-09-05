Luis López pide «no manchar el nombre de las Rías Baixas» con protestas en La Vuelta

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha pedido «no manchar el nombre de las Rías Baixas» durante la etapa del martes de La Vuelta Ciclista a España que sale de Poio y recorre la provincia hasta Mos. Se refiere a las protestas propalestinas convocadas en Poio y Pontevedra durante ese recorrido, patrocinado por la institución provincial. «Si alguien quiere manchar el nombre» de las Rías Baixas, tras lo ocurrido en el País Vasco espero que «se le pasasen todas las dudas». En Bilbao fue necesario suspender el final de la etapa por el peligro que estas protestas suponían para los corredores.

Así lo ha apuntado López después de que se hayan convocado concentraciones para el martes en varios puntos del recorrido, una de ellas en A Barca y otra en Manuel del Palacio. El presidente asegura que «todas las protestas son legítimas», pero lo que «no es legítimo» es «poner en riesgo» la seguridad y la vida de deportistas.

Durante las diferentes etapas de esta prueba deportiva por Galicia, la organización Galiza por Palestina ha llamado a repetir las protestas bajo el lema ‘Israel fuera de La Vuelta. No al apartheid. No al genocidio. Denuncia, boicot, movilización!’.

Por su parte, Luis López ha insistido en la «importancia de la vida de las personas, en esta caso, de ciclistas». «Sabéis de lo que hablo, que al ir en una bici cualquier pequeño imprevisto puede provocar un desenlace fatal», añadía esta mañana. Espera que en este «espectáculo fantástico» de La Vuelta la «protagonista» sea Pontevedra y que la ciudadanía pueda «disfrutar de los mejores ciclistas».

Por su parte el BNG ha expresado su apoyo a estas convocatorias realizadas «para visibilizar la solidaridad con el pueblo palestino y denunciar el genocidio y de limpieza étnica que está viendo a cabo el estado sionista de Israel». La primera de las convocatorias tendrá lugar el lunes 8 a las 20.00 horas en la plaza de la Peregrina y la segunda, el martes 9, al paso de la Vuelta ciclista por Poio y Pontevedra, en la que, «además de denunciar el genocidio, se exigirá la expulsión de la competición del equipo Israel-Premier Tech».

Desde el BNG animan a la ciudadanía a participar en estos actos con banderas y simbología palestina, «para mostrarle al mundo que el nuestro es un pueblo pacífico, solidario y que condena la barbarie israelí». En el caso de La Vuelta Ciclista los puntos de encuentro son la rotonda del Puente de A Barca y la rotonda de Manuel de Palacio (12.15 horas) y cruce de Pierres, en Arcade (13.00 horas).

La Guardia Civil homenajeará a un agente de Bora fallecido en enero

Con motivo de la etapa del martes, la Unidad de Movilidad y Seguridad de la Guardia Civil rendirá un homenaje al agente pontevedrés Óscar Jacobo Díaz Abeijón, que residía en la parroquia de Bora y falleció por una enfermedad en enero, a los 55 años. Formaba parte del Subsector de Tráfico de Pontevedra, en atestados e investigación de accidentes y era muy conocido por sus actividades deportivas . Este homenaje se realizará a las 11.30 horas en el Parking Marina Combarro.

Para dar cobertura y seguridad a todo el evento, la Guardia Civil ha constituido su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 guardias civiles con 59 motos, 28 vehículos todo terreno y de apoyo y un helicóptero. La Guardia Civil de Pontevedra establece un dispositivo de seguridad, apoyando a la UMSV, con veinte agentes y diez vehículos de seguridad ciudadana, 24 efectivos con diez vehículos y 14 motos del Subsector de Tráfico, además del apoyo de la USECIC de la Comandancia con 5 vehículos y 20 efectivos.