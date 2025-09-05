Dos líneas de autobús para alumnos une Cotobade con institutos de Pontevedra

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, formalizaron el convenio de colaboración para habilitar desde el próximo lunes, 8 de septiembre, dos líneas de autobús que facilitarán los desplazamientos del alumnado del municipio que estudia en los institutos de A Xunqueira, en Pontevedra.

El convenio permite activar los servicios de interés municipal (SIMU) durante la temporada lectiva y poner en marcha estas líneas a lo largo del curso escolar con la posibilidad de prórroga.

Según la Xunta, una de las nuevas líneas funcionará de lunes a viernes durante la temporada escolar y ofrecerá un servicio de ida y otro de vuelta. Saldrá a las 7.10 horas del lugar de Dorna y realizará varias paradas. Al final de la jornada lectiva, el servicio de vuelta saldrá a las 15.10 horas de A Xunqueira hasta la parada Tenorio (centros educativos). En ese punto, los usuarios que lo necesiten podrán enlazar con el transporte integrado del CEIP de Tenorio y del IES de Cotobade para completar sus viajes.

Además, el convenio activa para los martes por la tarde una línea desde la parada Ponte Bora (ITV) hasta Carballedo que permitirá transbordar a los usuarios del servicio de vuelta de los institutos. Desde esa parada, a las 15.20 horas saldrá el autobús. Se aplicarán los descuentos y bonificaciones activos en todo el transporte público autonómico, por lo que los menores de 21 años pueden realizar 60 viajes al mes de manera gratuita con la Tarjeta Xente Nova, y todas las personas mayores de 65 años con tarjeta Transporte de Movilidad de Galicia (TMG) viajan gratuitamente gracias a la tarifa 65.