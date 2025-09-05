Indignación en Cantodarea por el «feísmo» del mercado: «Es la postal de la vergüenza»

Nada más cruzar la línea que separa Pontevedra de Marín por la carretera vieja de Cantodarea, se levanta en el margen de la carretera el esqueleto de un edificio que, más de medio siglo después de su construcción, sigue trayendo de cabeza a los vecinos del lugar marinense. Se trata de un mercado que nunca se acabó y que es un ejemplo de «feísmo» en plano casco urbano.

Más allá del inmueble a medio hacer, del que se ha vuelto a adjudicar su derribo hace seis meses sin más evoluciones en el proceso, los residentes denuncian la insalubridad en la zona, que se puede percibir a simple vista en un paseo: cables rotos, material de obras viejas, restos de metales y muebles abandonados, carritos de bebé tirados, socavones y desechos animales.

«Esto es el recordatorio de promesas incumplidas. Es la carta de presentación cuando pasas de Pontevedra a Marín. Antes al menos había bancos y fuentes. Era una zona patética, pero era lo que había. Quitaron todo, como si nos enseñaran un caramelito de que la obra iba hacia delante. Pasaron ya cuatro años y así quedó. Fue un rosario de excusas mentirosas», lamenta Tesi Landín, presidenta de la asociación vecinal A Fonte, sobre la «zona verde» a las puertas del mercado viejo. Una situación de insalubridad que enfada y mucho a los vecinos de Cantodarea, que no se cansan de pedir mejoras en la limpieza viaria y mostrar su malestar total por el estado en el que se encuentra su entorno.

«Aparte de esto [el edificio], el problema es el abandono total del barrio. Suciedad, ratas... si viene un barrendero hacemos la ola. Hay gatos abandonados, ratas y gente poco cívica trae a los perros aquí. Esto es un pipicán. Es una pena que tengamos que suplicar por un servicio tan básico», añade Landín, acompañada en su entrevista con FARO por más de una decena de vecinos indignados por la situación que atraviesa Cantodarea.

Desde el Concello apuntan de nuevo a la financiación como el principal obstáculo para llevar a cabo el derribo. «Estaba previsto utilizar el remanente de tesorería para esta actuación, pero el Gobierno central no nos ha aclarado si se pueden usar para hacer inversiones. Estamos a la espera», afirma el edil de Urbanismo, Manuel Santos, que aseguró que, en caso contrario, el gobierno local buscará otra financiación, «probablemente a través de un préstamo», al no haber subvenciones para este gasto. Una respuesta institucional que no termina de convencer a los vecinos, que reiteran la necesidad de actuar en uno de los barrios más poblados de la localidad.

«Son unos trapalleiros. Todo son promesas incumplidas. Esto es la postal de la vergüenza del Concello. Menos fiestas y más servicios. El abandono del barrio es grave», concluye Landín.